Четвъртък, 23 Април 2026, 10:14
Великобритания планира за забрани тютюнопушенето за родените след 2008 г. доживот

Редактор: Ивайло Александров
Великобритания предприема една от най-радикалните мерки срещу тютюнопушенето в света. Деца на 17 години и по-малки ще бъдат обект на доживотна забрана да купуват цигари, след като британският парламент постигна споразумение за т.нар. „поколение без тютюнев дим“.
 

Според новото законодателство всички, родени след 1 януари 2009 г., никога няма да могат законно да пушат през живота си. Ограниченията обхващат и употребата на електронни цигари, като част от по-широка политика за ограничаване на никотиновата зависимост сред младите.

 

Очаква се законът да бъде подписан от крал Чарлз III и да влезе в сила след две години обсъждания. Основен мотив на властите е рискът от развитие на черен пазар и нарастващата употреба на вейпове сред тийнейджърите. 

 

Мерките включват и строги санкции за търговци, които нарушават забраните – глоби от 200 до 20 000 паунда, както и възможност за отнемане на правото за продажба на тютюневи изделия.

 

Британското правителство определя реформата като ключова стъпка в общественото здраве, насочена към намаляване на заболяванията, свързани с тютюнопушенето. По данни, цитирани в парламента, тютюнът причинява десетки хиляди смъртни случаи годишно и остава водещ рисков фактор за рак.

 

Властите подчертават, че целта е да се ограничи не само традиционното пушене, но и бързо растящата употреба на електронни цигари сред младите, като се предотврати формирането на нови поколения зависими от никотин.

