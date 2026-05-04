Понеделник, 04 Май 2026, 12:53
ВМА вече може да превозва по въздух до 5-ма тежко пострадали едновременно

Източник: БГНЕС
Военномедицинската академия (ВМА) вече разполага с нова високоспециализирана медицинска апаратура, която значително разширява възможностите ѝ за въздушна евакуация на тежко болни и пострадали пациенти. Става дума за пет пълни комплекта оборудване, включващи монитори за жизнени показатели, респиратори, перфузори и кислородни бутилки, както и допълнителни системи като дефибрилатори и аспирационни помпи. Техниката позволява поддържане на интензивно лечение и реанимационна готовност по време на транспорт на дълги разстояния.
 

С новото оборудване ВМА вече може да извършва едновременно въздушна евакуация на до петима тежко болни пациенти, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение и специализирани медицински грижи по време на полет. Апаратурата е сертифицирана за използване на борда на самолети и позволява бързо разгръщане при спешни случаи.

 

От ВМА подчертават, че те са единствената структура в страната, която разполага както със специализирана техника, така и с обучени екипи за въздушна медицинска евакуация. В сътрудничество с Военновъздушните сили медиците могат да реагират при масови инциденти, бедствия или кризисни ситуации, когато се налага бързо транспортиране и стабилизиране на голям брой пострадали.

 

Началникът на катедра „Авиационна и морска медицина“ във ВМА проф. Любомир Алексиев посочва, цитиран от БТА, че новата техника значително повишава оперативните възможности на екипите в екстремни условия. По думите му редовно се провеждат тренировъчни полети при различни сценарии, които поддържат високата готовност на медицинските екипи и усъвършенстват координацията с авиационните структури.

