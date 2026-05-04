С новото оборудване ВМА вече може да извършва едновременно въздушна евакуация на до петима тежко болни пациенти, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение и специализирани медицински грижи по време на полет. Апаратурата е сертифицирана за използване на борда на самолети и позволява бързо разгръщане при спешни случаи.

От ВМА подчертават, че те са единствената структура в страната, която разполага както със специализирана техника, така и с обучени екипи за въздушна медицинска евакуация. В сътрудничество с Военновъздушните сили медиците могат да реагират при масови инциденти, бедствия или кризисни ситуации, когато се налага бързо транспортиране и стабилизиране на голям брой пострадали.

Началникът на катедра „Авиационна и морска медицина“ във ВМА проф. Любомир Алексиев посочва, цитиран от БТА, че новата техника значително повишава оперативните възможности на екипите в екстремни условия. По думите му редовно се провеждат тренировъчни полети при различни сценарии, които поддържат високата готовност на медицинските екипи и усъвършенстват координацията с авиационните структури.