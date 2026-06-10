Правителството не нарушава решение на Народното събрание. За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има 2 изисквания. Едното условие е, Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто условие е България да има възможност да я даде, обясни той.



Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени, каза още Стоянов.

На въпрос дали правителството не влиза в противоречие с решението на Народното събрание за оказване на военна помощ на Украйна, Стоянов заяви, че документът предвижда помощта да се предоставя само при наличие на възможност от българска страна.

Предоставянето на оборудване става по заявка от украинската страна и при възможност от българската страна. Ние смятаме, че тази възможност вече е изчерпана, каза още той.

Абсурдно е България да изпраща хора на бойното поле. Това никога не е стояло на дневен ред и не стои и днес, категоричен беше министърът.