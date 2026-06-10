В класацията са включени държавите от Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и Украйна.

Според анализа България е подобрила резултата си с около 20% за последните 11 години, което я нарежда сред най-бързо развиващите се държави в изследването. Въпреки това страната продължава да изостава сериозно от останалите членки на ЕС заради слабите резултати на публичния сектор.

От ИПИ отбелязват, че основните проблеми остават ниското качество на здравеопазването и образованието, както и незадоволителното състояние на околната среда. Като относителни предимства на България са посочени отбраната и инфраструктурата. Според експертите именно недостатъчната ефективност на публичните разходи ограничава по-доброто класиране на страната.

В анализа се отбелязва още, че присъединяването към Шенген и еврозоната създава предпоставки за привличане на нови инвестиции. В същото време растежът на българската икономика все по-силно се подкрепя от вътрешното потребление, кредитирането и по-активната роля на държавата в преразпределението на ресурси.

По-широката картина в изследването също буди тревога. Данните показват, че в 27 от разгледаните 40 държави качеството на публичните услуги се е влошило спрямо нивата отпреди десет години, въпреки нарастващите бюджетни разходи. Според авторите на индекса негативната тенденция се засилва след пандемията, когато подобряването на публичния сектор започва да се забавя, а в редица страни икономическият растеж отслабва значително.

Сред държавите с най-добро съчетание между силна частна икономика и ефективни публични услуги се открояват САЩ, Норвегия и Швейцария. В същото време страните от Централна и Източна Европа продължават да наваксват изоставането си, като сред най-динамично развиващите се икономики са Румъния, Хърватия, България и Гърция.

От ИПИ посочват, че резултатите показват колко важно е не само увеличаването на публичните разходи, но и тяхното ефективно използване. Според експертите именно качеството на институциите и провеждането на реформи ще бъдат решаващи за това дали България ще успее да се доближи до по-развитите европейски икономики през следващите години.