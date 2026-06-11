В писмото Хийли заявява, че Стармър и Министерството на финансите не са успели да осигурят необходимото финансиране за Плана за инвестиции в отбраната на страната, който е трябвало да гарантира, че британските въоръжени сили ще достигнат състояние на „бойна готовност“.

Хийли подчерта, че предложеното от правителството ниво на финансиране не отговаря на предизвикателствата, пред които е изправено Обединеното кралство в момента.

„Конфликтът в Близкия изток, където Обединеното кралство в момента ръководи многонационална военна мисия в Ормузкия проток; сигурността в Далечния север, където Обединеното кралство в момента ръководи мисията на НАТО „Арктически пазител“; засилената руска активност срещу Обединеното кралство и страните от НАТО и зачестилите атаки в Украйна, предвид Парижкото споразумение, което потвърждава разполагането на британски войски в Украйна след прекратяването на огъня“, изброи тези предизвикателства министърът на отбраната.

„Вие се провалихте, а Министерството на финансите не желаеше да отпусне ресурсите, от които страната се нуждае, за да се защити в този момент на нарастващи заплахи“, пише Гили в писмо до Стармър.

Той също така спомена настояването си да се постави цел за постигане на 3% от БВП за разходи за отбрана до 2030 г. като част от ангажиментите към НАТО. В този контекст Гили спомена предупреждението на Стармър, че Русия се готви да атакува страна от НАТО преди 2030 г.

„Знаете от какво се нуждае отбраната... Без бюджет за отбрана, който отговаря на днешните изисквания, съм принуден да вземам решения, които ще намалят бойната готовност на нашите въоръжени сили, ще увеличат риска за личния състав по време на операции и биха могли да направят страната по-малко сигурна“, каза служителят на правителствения глава.

„След като ви обясних, че не мога да приема споразумение за бюджета за отбрана, което не осигурява на нашите въоръжени сили необходимите им ресурси, нямам друг избор, освен да подам оставка като министър на отбраната“, заяви той в изявление.

Планът за инвестиции в отбраната, който е обект на спорове от началото на годината, предизвика критики и от военните служители на страната. В четвъртък беше съобщено, че началникът на щаба на отбраната Ричард Найтън е изпратил писмо до премиера Киър Стармър поради опасения, че предложеното от правителството ниво на разходи за отбрана е недостатъчно.

Недостигът на средства за възстановяване на Кралския флот, армията и Кралските военновъздушни сили се оценява на най-малко 28 милиарда британски лири (32 милиарда евро).

Миналата седмица началникът на Щаба на отбраната на Великобритания Ричард Найтън публично изрази загриженост, че времето на страната изтича, за да укрепи собствената си отбрана в отговор на заплахата, породена от Русия.