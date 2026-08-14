Общият брой на икономически неактивните лица в тази възрастова група представлява 26,8 процента от населението. От тях 41,9 процента не работят, тъй като участват в образование или обучение. Обезкуражените лица, които са се отказали активно да търсят работа, възлизат на 15 900 души.

Коефициентът на безработица в страната през второто тримесечие на годината е 3,5 процента, което е с 0,1 процентни пункта по-малко спрямо същия период на миналата година. Безработните лица са общо 107 100, като мъжете са 65 200, а жените са 41 900.

Продължително безработни, които са без препитание от поне една година, са 45 000 души, което съставлява 42 процента от всички безработни в страната. Данните показват, че образованието има ключова роля за реализацията на пазара на труда. При хората с висше образование безработицата е едва 1,4 процента, докато при тези с основно или по-ниско образование достига до 13,5 процента. Младежката безработица във възрастовата група от 15 до 29 години е 8,1 процента.



Въпреки ниската безработица, се наблюдава спад при заетостта. Коефициентът на заетост за населението между 15 и 64 години намалява с 0,5 процентни пункта за година, достигайки 70,5 процента.

Общият брой на работещите в страната е 2 917 900 души. Най-голям дял от тях са заети в сектора на услугите – 1 951 600 души или 66,9 процента от всички работещи. В индустрията труд полагат 816 200 души, а в селското, горското и рибното стопанство са ангажирани 150 000 души. От всички наети лица над 1 906 500 работят в частния сектор, докато в обществения са заети 591 200 души.