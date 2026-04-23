Близо 1,4 млн. българи са оцелявали под прага на бедност през 2025

Източник: БГНЕС
През 2025 г. 1 368 700 българи (21.2% от населението на страната) са живели под прага на бедност, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за индикаторите за бедност и социално включване. Линията на бедност за страната ни през миналата година е 866.67 лв. средно месечно на човек от домакинство, като спрямо предходната година се увеличава с 13.5%. В същото време делът на хората под прага на бедност намалява с 0.5 процентни пункта.
 

Ако към доходите на домакинствата се включат пенсиите, но се изключат останалите социални плащания, равнището на бедност се повишава до 29.0%. При изключване и на пенсиите то достига 45.4%, което показва значително по-висок риск при липса на социални трансфери.

 

Сред хората под прага на бедност над половината – 55.1% – са безработни. Рискът от бедност при безработните мъже е с 5.8 процентни пункта по-висок в сравнение с жените.

 

При заетите на възраст 18–64 години делът на бедните намалява до 11.8%. Работещите на непълно работно време са изложени на около три пъти по-висок риск от бедност в сравнение с тези на пълно работно време.

 

Образованието също оказва силно влияние – най-уязвими са хората с начално или без образование, при които 47.2% от работещите попадат под прага на бедност. С повишаване на образованието делът намалява многократно, като при висшистите е най-нисък – 4.3%.

 

Най-засегнати са домакинствата с двама възрастни и три или повече деца, където 52.3% живеят в бедност, както и самотните родители с деца – 40.4%. При самотно живеещите жени рискът е с 3.7 процентни пункта по-висок от този при мъжете, а при възрастните над 65 години той е значително по-висок спрямо по-младите самостоятелно живеещи.

 

По етнически признак най-висок е делът на бедните сред хората, самоопределящи се като роми – 65.5%, докато при българската етническа група той е 15.1%. Сред българите и турците преобладават пенсионерите, докато при ромите най-голям дял имат работещите бедни.

 

Комбинираният показател, който обединява бедност, материални лишения и ниска трудова активност, показва, че 29.0% от населението – или около 1.87 млн. души – са в риск от бедност или социално изключване. Това представлява спад спрямо предходната година.

 

При децата ситуацията също е тревожна – 27.0% от тях са изложени на риск от бедност, като социалните помощи намаляват този риск значително. Най-засегнати са децата с ниско образовани родители, както и тези от ромски произход.

 

Материалните лишения засягат 26.7% от децата, като част от тях не могат да си позволят почивка, извънкласни дейности или дори основни средства за игра и развитие. Почти половината от децата в лишения живеят и в риск от бедност.

 

По региони най-висока линия на бедност се отчита в София-град, а най-ниска – в Силистра и Видин. Делът на бедните варира значително между областите, като най-висок е в Стара Загора, Сливен и Търговище, а най-нисък – във Враца, Кюстендил и Габрово.

