„Времето е това, което се случва днес. Климатът е история, измервана в десетилетия“, обясняват от Световната метеорологична организация на ООН.

Данните са безпощадни, последните 11 години (2015–2025) са били най-горещите в историята. Дори полярните вихри да ни носят арктически студ и да развалят празниците ни, общата температура на планетата се повишава с рекордни темпове за последните 10 хиляди години.

Защо ни е студено, ако светът се загрява?

Затоплянето на Арктика всъщност „разбива“ нормалната циркулация на атмосферата. Когато полярният лед се топи, той спира да отразява слънчевата светлина, а тъмните води на океана поглъщат топлината. Това забавя полярния вихър и изтласква маси леден въздух на юг – точно върху нашите географски ширини. Така „жегата“ на север се превръща в „студ“ при нас.

Опасността „Ел Ниньо“

Истинската новина обаче се крие в океана. Около 90% от излишната топлина на планетата се трупа в Световния океан. През 2025 г. повърхността на водата е била с близо половин градус по-топла от нормалното. Тази на пръв поглед малка цифра е критичният праг, който активира феномена „Ел Ниньо“.

Перуанските моряци го наричат „Младенеца“ (в чест на Младенеца Христос), но за климатолозите той е по-скоро „Разрушителя“. Очаква се през декември и януари „Ел Ниньо“ да се прояви с пълна сила, засилвайки екстремните явления – от опустошителни суши до рекордни горещини.

Какво ни чака?

Дали 2026 г. ще подобри рекорда на 2024 г. за най-гореща година, ще стане ясно още в началото на лятото (май–юни). Едно е сигурно, екстремното „люлеене“ на времето тепърва ще ни изненадва. Студът става все по-рядко явление, а когато се появи, той е просто кратък отдих пред настъпващата глобална жега.