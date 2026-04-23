Студена пролет в затоплящ се свят: Защо климатът ни „люлее“ все по-силно

Редактор: Констанца Илиева
Майските почивни дни чукат на вратата, а ние все още не сме свалили зимните якета. Парадоксът на „студената пролет“ кара мнозина да се питат дали климатичните промени не са спрели. Учените обаче са категорични, студовете не отменят глобалното затопляне – те са просто краткотрайна аномалия в една дълга и тревожна тенденция.
 

„Времето е това, което се случва днес. Климатът е история, измервана в десетилетия“, обясняват от Световната метеорологична организация на ООН.

 

Данните са безпощадни, последните 11 години (2015–2025) са били най-горещите в историята. Дори полярните вихри да ни носят арктически студ и да развалят празниците ни, общата температура на планетата се повишава с рекордни темпове за последните 10 хиляди години.

 

Защо ни е студено, ако светът се загрява?

 

Затоплянето на Арктика всъщност „разбива“ нормалната циркулация на атмосферата. Когато полярният лед се топи, той спира да отразява слънчевата светлина, а тъмните води на океана поглъщат топлината. Това забавя полярния вихър и изтласква маси леден въздух на юг – точно върху нашите географски ширини. Така „жегата“ на север се превръща в „студ“ при нас.

 

Опасността „Ел Ниньо“

 

Истинската новина обаче се крие в океана. Около 90% от излишната топлина на планетата се трупа в Световния океан. През 2025 г. повърхността на водата е била с близо половин градус по-топла от нормалното. Тази на пръв поглед малка цифра е критичният праг, който активира феномена „Ел Ниньо“.

 

Перуанските моряци го наричат „Младенеца“ (в чест на Младенеца Христос), но за климатолозите той е по-скоро „Разрушителя“. Очаква се през декември и януари „Ел Ниньо“ да се прояви с пълна сила, засилвайки екстремните явления – от опустошителни суши до рекордни горещини.

 

Какво ни чака?

 

Дали 2026 г. ще подобри рекорда на 2024 г. за най-гореща година, ще стане ясно още в началото на лятото (май–юни). Едно е сигурно, екстремното „люлеене“ на времето тепърва ще ни изненадва. Студът става все по-рядко явление, а когато се появи, той е просто кратък отдих пред настъпващата глобална жега.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 0| 184 | Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско 1| 280 | 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско Революция при Мураками: „Кахо“ - първият му роман с жена в главната роля 0| 311 | Революция при Мураками: „Кахо“ - първият му роман с жена в главната роля Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия? 0| 381 | Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия?

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11346 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7344 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6975 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6774 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5481 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5135 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5025 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
