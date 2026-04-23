Четвъртък, 23 Април 2026, 17:32
Почина авторът на песента „Ветрове“ – композиторът Георги Красимиров - Герасим

Източник: БГНЕС
Почина композиторът Георги Красимиров – Герасим, съобщи Лили Иванова във Facebook. „Мир на душата му! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите „Ветрове“ ще останат вечни!“, написа певицата.
 

Герасим оставя трайна следа в българската поп музика и телевизионната продукция. Той е автор на една от най-обичаните песни на Лили Иванова – „Ветрове“. В дългогодишната си кариера работи с редица популярни изпълнители, сред които Нина Николина, Камен Воденичаров и оперната певица Гергана Николаева, както и с Берковската духова музика.

 

Роден на 4 януари 1969 г. в Берковица, той завършва музикалното училище в Плевен със специалност валдхорна, а по-късно и Държавната музикална академия в София, където изучава композиция и теория на музиката. Освен като композитор и аранжор, се изявява и като музикален и телевизионен продуцент, режисьор и издател.

 

През годините заема ключови позиции в културния живот, включително в НДК и Българското национално радио, където като главен продуцент участва в създаването на джаз фестивала JazzIt, инициативата „Дни на БНР в НДК“ и годишните награди „Сирак Скитник“.

 

Творческото му наследство включва над 300 песни, издадени в България, повече от 500 детски композиции и редица произведения в различни жанрове.

