В изказване пред парламента – Държавна дума – 81-годишният политик заяви, че страната се нуждае от спешни мерки. Той предупреди, че ако правителството не реагира навреме, още тази есен може да се стигне до сериозна криза.

Зюганов подчерта, че партията му подкрепя президента Владимир Путин, но отправи критики към правителството, централната банка и управляващата партия. По думите му властите не чуват предупрежденията за икономическите проблеми.















Въпреки острия тон, той внимателно избягва да обвинява директно Путин. Това е характерно за контролираната политическа система в Русия, където опозицията често критикува отделни институции, но не и президента.

Към момента няма признаци за масови протести. Страната остава под строг контрол – с ограничения върху демонстрациите, цензура и тежки наказания за несъгласие.

Икономиката на Русия показва смесени сигнали. След спад през 2022 г. тя отчете растеж в следващите години, въпреки западните санкции заради войната в Украйна. През последната година обаче растежът се забави до около 1%, а високите лихви и натискът от войната продължават да тежат.

Допълнителен фактор е и международната обстановка. Покачването на цените на петрола заради конфликта в Близкия изток може да донесе временна подкрепа на руската икономика.

Изказването на Зюганов идва в навечерието на парламентарни избори и изглежда насочено към избиратели, които усещат икономическия натиск. В същото време то показва, че дори в рамките на системата има притеснения за посоката, в която се движи страната.