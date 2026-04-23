166 преписки, 68 отказа от разследване: СГП се отчете за изборите

По-голямата част – 96 случая – са в процес на проверка, като по някои от тях наблюдаващите прокурори са изискали допълнителни материали. Част от сигналите са обединени поради сходство в съдържанието.

Според прокуратурата значителен дял от отказите се дължи на липса на данни за извършено престъпление. Много от сигналите са постъпили от МВР с подобно заключение или са били анонимни и непотвърдени. Други съдържат общи, неконкретни твърдения, които не са издържали проверка.

Сред случаите, по които е отказано образуване на разследване, попадат сигнали за пътни нарушения на кандидат-депутати, участия в телевизионни предавания, рекламна дейност или предизборни срещи – обстоятелства, които не съставляват престъпления по смисъла на закона.

По вече образуваните досъдебни производства разследванията продължават, като при събиране на достатъчно доказателства прокуратурата може да предприеме действия, включително по сваляне на имунитет. От институцията подчертават, че работата ѝ се основава на проверими факти и призовават да не се правят внушения без конкретни доказателства, като акцентират върху ангажимента си за прозрачност.

В по-широк контекст от началото на предизборната кампания до 20 април в прокуратурата са образувани над 3000 преписки и близо 600 досъдебни производства, като значителна част от тях са за престъпления срещу политическите права на гражданите. Данните на МВР показват и ръст на сигналите за изборни нарушения, които са близо три пъти повече спрямо предходния вот.