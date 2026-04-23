Реклама / Ads
Четвъртък, 23 Април 2026, 17:31
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 281 | НОВИНИ

166 преписки, 68 отказа от разследване: СГП се отчете за изборите

Редактор: Frognews
Общо 166 преписки, свързани с изборния процес, са заведени в Софийската градска прокуратура (СГП), като по 68 от тях е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. Това обявиха от държавното обвинение във връзка с обществени коментари за работата му по т.нар. изборни случаи, цитирани от БТА. От всички преписки седем са прераснали в досъдебни производства, а девет са препратени по компетентност към други прокуратури.
 

По-голямата част – 96 случая – са в процес на проверка, като по някои от тях наблюдаващите прокурори са изискали допълнителни материали. Част от сигналите са обединени поради сходство в съдържанието.

 

Според прокуратурата значителен дял от отказите се дължи на липса на данни за извършено престъпление. Много от сигналите са постъпили от МВР с подобно заключение или са били анонимни и непотвърдени. Други съдържат общи, неконкретни твърдения, които не са издържали проверка.

 

Сред случаите, по които е отказано образуване на разследване, попадат сигнали за пътни нарушения на кандидат-депутати, участия в телевизионни предавания, рекламна дейност или предизборни срещи – обстоятелства, които не съставляват престъпления по смисъла на закона.

 

По вече образуваните досъдебни производства разследванията продължават, като при събиране на достатъчно доказателства прокуратурата може да предприеме действия, включително по сваляне на имунитет. От институцията подчертават, че работата ѝ се основава на проверими факти и призовават да не се правят внушения без конкретни доказателства, като акцентират върху ангажимента си за прозрачност.

 

В по-широк контекст от началото на предизборната кампания до 20 април в прокуратурата са образувани над 3000 преписки и близо 600 досъдебни производства, като значителна част от тях са за престъпления срещу политическите права на гражданите. Данните на МВР показват и ръст на сигналите за изборни нарушения, които са близо три пъти повече спрямо предходния вот.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 