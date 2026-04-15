Скок на заетостта: Над 16 хиляди българи започнаха работа само за месец

Скок на заетостта: Над 16 хиляди българи започнаха работа само за месец
Пролетният сезон донесе истински бум на пазара на труда в България, като над 16 000 души намериха работа само през март. Данните на Агенцията по заетостта показват спад на безработицата до 5.3%, докато бизнесът обяви над 15 000 нови свободни работни места. От хотелиерството до дигиталните услуги – търсенето на кадри се засилва, а държавата раздаде над 9 400 ваучера за преквалификация, за да отговори на нуждите на икономиката.
 

Равнището на регистрираната безработица през март е 5.3%, съобщават от Агенцията по заетостта, предаде "Фокус". Спрямо февруари се отчита намаление от 0,1 процентни пункта, а на годишна база – спад от 0,2 процентни пункта. В края на месеца регистрираните безработни са 151 123 души, което представлява намаление от 3,3% в сравнение със същия период на предходната година.


Агенцията по заетостта продължава да работи активно и с икономически неактивните лица. През март над 5 990 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори.

 

Същевременно 1 211 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1 135 души са включени в проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

 

През месеца Агенцията е издала над 9 400 ваучера за обучение на безработни и заети лица. Този инструмент подпомага придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията в условията на ускорена дигитализация и технологични промени.

 

От страна на бизнеса през март са заявени 15 103 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, държавно управление, селско, горско и рибно стопанство, административни и спомагателни дейности, образование, транспорт, складиране и пощенски услуги.

 

Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, продавачи, водачи на моторни превозни средства, персонал за грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на машини, както и работници в промишлеността, строителството, транспорта и селското стопанство.

