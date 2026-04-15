Системата беше въведена в страните от Шенген и изисква гражданите на държави извън ЕС, включително Великобритания, да предоставят лични данни и биометрична информация при преминаване на границата.

От ACI предупреждават, че ситуацията може да се влоши с увеличаването на трафика през летните месеци. Според организацията още при начално натоварване вече се наблюдават сериозни затруднения.















Проблемите вече водят и до пропуснати полети. Над 100 пътници не са успели да се качат на самолет от Милано за Манчестър заради забавяне на паспортния контрол.

Представители на летищата са провели среща с Европейската комисия и са поискали временни облекчения, включително възможност за спиране на проверките при прекомерни опашки.

От Европейската комисия заявяват, че системата като цяло работи добре. По техни данни регистрацията на един пътник отнема средно около 70 секунди, макар че според летищни оператори процесът може да продължи до пет минути.

Брюксел признава за отделни технически проблеми в някои държави, но подчертава, че тяхното отстраняване е в ход и че отговорността за прилагането на системата е на националните власти.

Допълнително напрежение създават и опасенията от недостиг на самолетно гориво в Европа заради ситуацията около Ормузкия проток. Летищните организации предупреждават за риск от сериозни затруднения в рамките на седмици.