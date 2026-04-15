Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 19:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 795 | НОВИНИ

Далечните, но дълбоки икономически последици: Блокадата в Ормуз удря Африка

Редактор: Frognews
Продължаващият конфликт около Иран и ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток вече оказват сериозно влияние върху редица държави, особено в Африка. Докато глобалният фокус остава върху поскъпването на горивата, ефектите върху по-бедните икономики са значително по-дълбоки.
 

Според анализ на д-р Зайнаб Усман от Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, ключовият проблем е, че Ормузкият проток е стратегическа точка, през която преминава около 20% от световния износ на суров петрол. Значителна част от тези доставки са насочени към Азия и Източна Африка, пише The Guardian. 

 

Най-засегнати са държавите в Източна Африка


Страни като Етиопия, Кения и Египет вече изпитват недостиг на горива. В други части на континента има по-малко прекъсвания на доставките, но почти навсякъде се отчита сериозно поскъпване.

 

Цените на горивата са се увеличили между 30% и 70%, а в екстремни случаи – като в Сомалия – ръстът достига до 150%.







Вносителите на петрол под най-силен натиск


Според Усман африканските държави могат да се разделят на две групи – такива, които внасят изцяло петрол, и такива, които го произвеждат. Най-тежко засегнати са вносителите, особено тези, които разчитат на доставки през Близкия изток.

 

Египет вече въведе мерки за пестене на енергия. Част от тях включват намалено улично осветление и задължение магазини, ресторанти и обществени обекти да затварят по-рано.

 

Дори производителите усещат удара


Държави като Нигерия, Ангола и Габон също са засегнати, макар и по различен начин. При тях няма недостиг, но глобалното поскъпване на енергията води до инфлация и увеличава разходите за домакинствата и бизнеса.

 

Парадоксално, дори страни с големи нефтени ресурси плащат повече за горива, тъй като не разполагат с достатъчен капацитет за преработка и зависят от внос на готови продукти.

 

Засега няма пряка заплаха от хранителна криза


Въпреки опасенията, експертите смятат, че рискът от масов глад е преувеличен. Макар през Ормузкия проток да преминават и ключови суровини като торове, ефектът върху селското стопанство няма да бъде незабавен.

 

Причината е, че използването на торове е сезонно, а много държави поддържат запаси. Това означава, че дори при временни прекъсвания производството на храни няма да бъде незабавно засегнато.

 

Риск при продължителен конфликт


Ако кризата се проточи, последиците могат да станат по-сериозни. Правителствата вероятно ще бъдат принудени да увеличат субсидиите за горива, което ще натовари бюджетите им.

 

Възможни са и нови прекъсвания на доставките, дори за страни производителки на петрол, които разчитат на внос на рафинирани продукти.

 

Възможност за промяна


Кризата обаче отваря и нови перспективи. Все повече държави започват да поставят енергийната сигурност като приоритет. Това може да доведе до инвестиции в местни ресурси и развитие на регионални мощности за преработка.








Засега най-тежките сценарии не са се реализирали. Но ситуацията остава нестабилна и разделя държавите на две групи – такива, които вече усещат удара, и такива, които все още очакват последствията.

 

Едно е сигурно – ако напрежението в Близкия изток продължи, ефектите ще се задълбочат.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Над 520 000 подадени данъчни декларации две седмици преди крайния срок 0| 297 | Над 520 000 подадени данъчни декларации две седмици преди крайния срок Григор Димитров чака уайлд кард за Ролан Гарос 1| 489 | Григор Димитров чака уайлд кард за Ролан Гарос Провал на преговорите в &quot;Луфтханза&quot;, стачките се разрастват до петък 0| 455 | Провал на преговорите в "Луфтханза", стачките се разрастват до петък Кейти Пери е обект на официално разследване за сексуално посегателство в Австралия 2| 629 | Кейти Пери е обект на официално разследване за сексуално посегателство в Австралия

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11156 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 6| 4132 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3911 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3892 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3891 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3715 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3695 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3286 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 