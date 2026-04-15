Сряда, 15 Април 2026, 19:53
Прехвърляне на топката: НЗОК си изми ръцете с Министерството за скъпите лекарства

Редактор: Frognews
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) официално прехвърли отговорността към Министерството на здравеопазването (МЗ) по скандалния случай с фрапиращите разлики в цените на скъпоструващи лекарства. Позицията на Касата е отговор на проверка в седем държавни болници, която установи, че едни и същи медикаменти (предимно за редки заболявания при деца) са купувани на цени с разлика до 15 пъти.
 

От Здравната каса са категорични, че нямат правомощия да одитират ценообразуването на нерегистрирани в България лекарства.

 

Според тях:

 

Болниците купуват тези продукти директно за конкретен пациент по наредба на МЗ.


НЗОК действа само като администратор, който превежда парите, след като получи трансфер от министерството.


Принципал на проверените болници е самото Министерство на здравеопазването, което би трябвало да е наясно с разходите им.


Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов обаче зае твърда позиция срещу Касата. В телевизионно интервю той подчерта, че е абсурдно отговорността да се прехвърля върху болниците.

 

„На една болница лекарството е 200 лева, на друга – десетки хиляди. И никой не знае защо. Недопустимо е тези разлики да останат незабелязани от контролните механизми на НЗОК“, заяви д-р Брънзалов.


Той предложи въвеждането на централизирана система за проследяване на цените, за да се спре практиката публични средства да изтичат чрез непрозрачни процедури.

