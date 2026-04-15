От Здравната каса са категорични, че нямат правомощия да одитират ценообразуването на нерегистрирани в България лекарства.

Според тях:

Болниците купуват тези продукти директно за конкретен пациент по наредба на МЗ.



НЗОК действа само като администратор, който превежда парите, след като получи трансфер от министерството.



Принципал на проверените болници е самото Министерство на здравеопазването, което би трябвало да е наясно с разходите им.



Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов обаче зае твърда позиция срещу Касата. В телевизионно интервю той подчерта, че е абсурдно отговорността да се прехвърля върху болниците.

„На една болница лекарството е 200 лева, на друга – десетки хиляди. И никой не знае защо. Недопустимо е тези разлики да останат незабелязани от контролните механизми на НЗОК“, заяви д-р Брънзалов.



Той предложи въвеждането на централизирана система за проследяване на цените, за да се спре практиката публични средства да изтичат чрез непрозрачни процедури.