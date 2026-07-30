Най-сериозно отражение се наблюдава при туристите от Германия, които традиционно са основен стълб за родното Черноморие. Германският пазар бележи значителен спад от 15% за първия летен месец, показват данните на статистиката.

През миналогодишния юни страната ни е била посетена от 57 хиляди германски граждани. През същия период тази година техният брой е спаднал до едва 48 хиляди души.

Основната причина за този драстичен срив е свързана с транспортната логистика и проблемите с авиопревозвачите. Заради липсата на чартъри бяха отменени редовни линии от седем големи германски града до летищата във Варна и Бургас. Отлив на 120 хиляди германски туристи се очаква като краен резултат за целия летен период.

Германските летовници разчитат основно на ранни записвания и цялостни пакетни услуги. Спирането на планираните въздушни връзки автоматично пренасочи тези туристи към конкурентни пазари. Държави като Турция, Египет и Тунис предлагат субсидиран от правителствата въздушен транспорт. Това ги прави по-привлекателни финансово в сравнение с българските курорти през това лято.

Спад се отчита и при гостите от съседна Румъния, които също са ключов фактор за нашия туризъм. Посетителите от северната ни съседка са с 9% по-малко спрямо нивата от 2024 година. Полският пазар показва ръст от 21%, но той не компенсира общия отлив на гости от другите европейски страни. Макар Чехия и Унгария да бележат леко увеличение, то остава крайно недостатъчно за запълване на капацитета.

Тези негативни тенденции доведоха до голям брой празни хотели в най-големите ни морски курорти Слънчев бряг и Златни пясъци. Предварителните прогнози, че войната в Близкия изток ще пренасочи европейците към България, не се оправдаха. Вместо това, туристите търсят дестинации с по-голяма транспортна сигурност и държавна подкрепа за полетите.

България не е единствената държава в региона, която се сблъсква с подобни предизвикателства. Седем държави от Източна Европа поискаха финансова помощ от Европейската комисия заради отлива на туристи това лято. Министрите на туризма от Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния и Словакия се присъединиха към българските си колеги в общо писмо до Брюксел.

В документа се подчертава, че геополитическите сътресения и опасенията за сигурността влияят пряко на туристическия сектор. Това намалява доверието на инвеститорите и затруднява работата на малкия и средния бизнес в граничните региони на Европейския съюз.

Малките и средните предприятия в нашите страни са изправени пред намалено доверие от страна на инвеститорите, повишена оперативна несигурност и ограничен достъп до финансиране в момент, когато сезонните приходи са от решаващо значение за тяхната жизнеспособност през цялата година.