Сряда, 29 Април 2026, 18:37
Летище Бургас отвори пистата след ремонт, първият полет кацна от София

Редактор: Frognews
Пистата на Летище Бургас беше отворена след основен ремонт, като първият самолет, кацнал на обновената настилка, е на България Ер по линия от София. От концесионера Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт съобщиха, че проектът е приключил в срок и летището е готово да посреща полети от 1 май.
 

Подготовка за летния сезон


Ръководството на летището заяви, че базата е в готовност за началото на активния туристически сезон. Първият полет с туристи се очаква на 1 май и ще бъде изпълнен от Jet2.com от Нюкасъл.

 

Прогнозите са за ръст на пътниците с около 5% спрямо миналата година, макар и при известна несигурност заради международната обстановка.

 

Нови линии и промени по пазарите


Сред новите дестинации за сезона са полети на Ryanair до Рим и на Volotea до Лил.

 

От летището отчитат спад на резервациите от израелския пазар с около 35% спрямо 2025 г., докато се очаква ръст на туристите от Полша и Великобритания.

 

Очаквания за туризма


Според Министерството на туризма се очаква общо увеличение на туристическия поток между 3% и 5% през летния сезон.

България продължава да се позиционира като стабилна дестинация, като основните пазари остават Румъния, Германия, Полша и Чехия.

