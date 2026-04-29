Подготовка за летния сезон



Ръководството на летището заяви, че базата е в готовност за началото на активния туристически сезон. Първият полет с туристи се очаква на 1 май и ще бъде изпълнен от Jet2.com от Нюкасъл.

Прогнозите са за ръст на пътниците с около 5% спрямо миналата година, макар и при известна несигурност заради международната обстановка.

Нови линии и промени по пазарите



Сред новите дестинации за сезона са полети на Ryanair до Рим и на Volotea до Лил.

От летището отчитат спад на резервациите от израелския пазар с около 35% спрямо 2025 г., докато се очаква ръст на туристите от Полша и Великобритания.

Очаквания за туризма



Според Министерството на туризма се очаква общо увеличение на туристическия поток между 3% и 5% през летния сезон.

България продължава да се позиционира като стабилна дестинация, като основните пазари остават Румъния, Германия, Полша и Чехия.