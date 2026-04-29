Сряда, 29 Април 2026, 18:38
Помещения от мина със скрити наркотици откриха ГДБОП и ДАНС

Източник: ГДБОП Редактор: Ивайло Александров
Помещения с наркотици са открити при операцията на ГДБОП и ДАНС от преди дни, при която бяха арестувани трима души. От МВР уточниха ,че вероятно дрогата е била предназначена за трафик в Турция и страни от Близкия изток.
 

Галерията от помещения е била открита в бивша мина, която се намира в село Гърляно, Кюстендилско. При акцията са намерени близо 70 кг наркотици. Оранжериите са били в бивши оловно-цинкови мини, които в миналото са приватизирани. Става въпрос за над 20 галерии с оборудване за отглеждане на конопени растения.

 

Организацията е изградила множество помещенията под земята. Оранжерии са безпрецедентни по мащабите си. Разследващите ще търсят помощ от специалисти в минно дело, които да окажат съдействие заради терена.

 

Емил Борисов от Главната дирекция за борба с организираната престъпност коментира: „Операцията е насочена за неутрализирането на организирана престъпна група, ангажирана в различни видове престъпления, наркоразпространение, наркотрафик, пране на пари. По наши данни групата е въоръжена. До момента са задържани около 70 кг наркотични вещества, голяма сума пари. Задържани са три лица.“

 

Освен тримата задържани в момента се издирва и още един човек. Арестуваните са познати на МВР, някои от тях са с присъди от преди време. В рамките на разследването са извършени претърсвания на 10 имота и превозни средства. На адрес в Кюстендил разследващите са намерили близо 600 000 евро в брой и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър. И в момента продължават следствените действия по случая.

