Помещения от мина със скрити наркотици откриха ГДБОП и ДАНС

Галерията от помещения е била открита в бивша мина, която се намира в село Гърляно, Кюстендилско. При акцията са намерени близо 70 кг наркотици. Оранжериите са били в бивши оловно-цинкови мини, които в миналото са приватизирани. Става въпрос за над 20 галерии с оборудване за отглеждане на конопени растения.

Организацията е изградила множество помещенията под земята. Оранжерии са безпрецедентни по мащабите си. Разследващите ще търсят помощ от специалисти в минно дело, които да окажат съдействие заради терена.

Емил Борисов от Главната дирекция за борба с организираната престъпност коментира: „Операцията е насочена за неутрализирането на организирана престъпна група, ангажирана в различни видове престъпления, наркоразпространение, наркотрафик, пране на пари. По наши данни групата е въоръжена. До момента са задържани около 70 кг наркотични вещества, голяма сума пари. Задържани са три лица.“

Освен тримата задържани в момента се издирва и още един човек. Арестуваните са познати на МВР, някои от тях са с присъди от преди време. В рамките на разследването са извършени претърсвания на 10 имота и превозни средства. На адрес в Кюстендил разследващите са намерили близо 600 000 евро в брой и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър. И в момента продължават следствените действия по случая.