Разкриха печатница за фалшиви пари в София
Печатница за фалшиви пари е разкрита в София. Това съобщи в профила си във Facebook главният секретар на МВР Георги Кандев.
Задържани са двама души.
Фалшификаторите са комуникирали с клиентите си с помощта на криптирани приложения без лични срещи. Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ – заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.
Намерени са и материалите за производство на фалшивите пари – мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.
