Разкриха печатница за фалшиви пари в София

Задържани са двама души.

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите си с помощта на криптирани приложения без лични срещи. Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ – заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.

Намерени са и материалите за производство на фалшивите пари – мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.