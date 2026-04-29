Разкриха печатница за фалшиви пари в София

Разкриха печатница за фалшиви пари в София
Редактор: Ивайло Александров
Печатница за фалшиви пари е разкрита в София. Това съобщи в профила си във Facebook главният секретар на МВР Георги Кандев.
 

Задържани са двама души.

 

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите си с помощта на криптирани приложения без лични срещи. Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ – заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.

 

Намерени са и материалите за производство на фалшивите пари – мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.

 

