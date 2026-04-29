Турският вариант заради ремонта в Александруполис

Доставката е предназначена за предстоящия летен сезон и трябва да пристигне на терминал в Турция. Причината е планираният ремонт на гръцкия терминал край Александруполис, който започна в началото на април и блокира алтернативния маршрут. В тази ситуация „Булгаргаз“ ще активира спорния договор с турската компания „Боташ“.

Въпреки че договорът се ползва рядко поради изключително високите такси, той остава единствената опция за внос в момента. Веднага след приключването на ремонта в Гърция се очаква доставката на още един танкер, който ще бъде нагнетен в газохранилището „Чирен“ за следващия зимен сезон.

Данните за ефективността на договора с „Боташ“ остават притеснителни. Към април 2024 г. на турски терминали са доставени едва 250 млн. куб. м газ – количество, съответстващо на 2-3 танкера. В същото време България плаща такси на турската страна за капацитет от над 15 танкера годишно. През 2025 г. бе отчетен едва 11% реално използван капацитет, въпреки че държавата плаща за пълния обем.

Независимо от това дали доставя газ или не, „Булгаргаз“ задлъжнява на „Боташ“ с половин милион евро на ден. Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че е изпратен пакет от предложения до Анкара за предоговаряне на условията, но до момента реакция няма. Вероятно турската страна изчаква встъпването в длъжност на редовно правителство, за да вземе финално решение по казуса.