„Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава

„Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Държавният газов доставчик „Булгаргаз“ официално покани 37 компании за участие в нов търг за доставка на един товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh). Покана са получили производители и търговци, заявили интерес при предишни процедури, а офертите ще бъдат оценявани по критерии като цена, срок и начин на плащане.
 

Турският вариант заради ремонта в Александруполис

 

Доставката е предназначена за предстоящия летен сезон и трябва да пристигне на терминал в Турция. Причината е планираният ремонт на гръцкия терминал край Александруполис, който започна в началото на април и блокира алтернативния маршрут. В тази ситуация „Булгаргаз“ ще активира спорния договор с турската компания „Боташ“.

 

Въпреки че договорът се ползва рядко поради изключително високите такси, той остава единствената опция за внос в момента. Веднага след приключването на ремонта в Гърция се очаква доставката на още един танкер, който ще бъде нагнетен в газохранилището „Чирен“ за следващия зимен сезон.

 

Данните за ефективността на договора с „Боташ“ остават притеснителни. Към април 2024 г. на турски терминали са доставени едва 250 млн. куб. м газ – количество, съответстващо на 2-3 танкера. В същото време България плаща такси на турската страна за капацитет от над 15 танкера годишно. През 2025 г. бе отчетен едва 11% реално използван капацитет, въпреки че държавата плаща за пълния обем.

 

Независимо от това дали доставя газ или не, „Булгаргаз“ задлъжнява на „Боташ“ с половин милион евро на ден. Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че е изпратен пакет от предложения до Анкара за предоговаряне на условията, но до момента реакция няма. Вероятно турската страна изчаква встъпването в длъжност на редовно правителство, за да вземе финално решение по казуса.

