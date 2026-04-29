Май идва със сняг и дъжд, завършва с жеги до 35°

Най-ниските температури през месеца ще са между 0° и 5°, като във високите полета са възможни стойности до минус 2°–минус 3°. Максималните температури ще достигат между 30° и 35°.



Очаква се валежите в по-голямата част от страната да бъдат близки до климатичните норми – между 50 и 70 мм. По Черноморието и в долината на река Струма количествата ще са по-ниски – между 30 и 50 мм, а в планините – от 70 до 140 мм.



В първите дни на май времето ще бъде по-хладно, с валежи от дъжд в много райони. В планините над 1000 метра се очаква и сняг. Около средата на първото десетдневие валежите ще отслабнат, облачността ще намалее и температурите ще се повишат.



През второто десетдневие температурите ще са около и над нормата. По-голяма вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевични бури има между 12 и 16 май, когато ще има и временно захлаждане. В останалите дни ще преобладава слънчево време.



В началото на третото десетдневие атмосферата ще бъде по-нестабилна с повече облачност, валежи и гръмотевични бури. До края на месеца обаче се очаква стабилизиране на времето – повече слънце и по-високи температури.