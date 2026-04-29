Радиация до 70 пъти над нормата в софийския кв. „Малинова долина“

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО), съвместно с експерти от Националния център по радиобиология и радиационна защита, извършиха пълно обследване на района.

В конкретни точки е регистрирано излъчване, което надвишава естествения фон между 10 и 70 пъти. Повишените нива са отчетени на височина около 10 см над почвата.



Според министър Трайков ситуацията не представлява непосредствена опасност за хората и околната среда, стига стриктно да се спазват ограниченията за достъп. Министърът отправи апел към гражданите в никакъв случай да не преминават зад поставените ограждения.



Трайчо Трайков изрази остро възмущение от факта, че този казус не е намерил решение от десетилетия. „Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София“, категоричен бе енергийният министър. Теренът е публична държавна собственост и в момента принадлежи на Българския червен кръст (БЧК), но сградите на бившето хранилище се управляват от Министерството на здравеопазването.

Държавата започва процедура по окончателно почистване и рекултивация на терена. ДПРАО трябва да изготви доклад с оценка на нужните средства, който ще бъде внесен в Министерския съвет за осигуряване на финансиране.

Съгласно закона, отговорността и разходите за управление на отпадъците се поемат от генериралата ги страна, а възстановяването на площите ще се извърши под строг контрол, за да се гарантира сигурността на жителите.