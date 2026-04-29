НОВИНИ
Стрелба при пътен конфликт край Хасково
Млад мъж е прострелян в крака след конфликт между шофьори на изхода на Хасково в посока Димитровград в сряда следобед.
По първоначална информация инцидентът е започнал със засичане между два автомобила. Водачите са спрели и са се сбили. По неофициални данни между тях е имало и предишни конфликти.
По време на свадата единият от мъжете е извадил пистолет и е прострелял опонента си в крака. Пострадалият е откаран в болница, а извършителят е установен. Оръжието е открито на мястото.
Районът е отцепен от полицията. Движението не е спряно, но се извършва само в аварийната лента.
По първоначални данни спорът е възникнал в движение и е прераснал в сбиване след спиране на автомобилите. Разследва се дали инцидентът е свързан само с пътната ситуация или има връзка с по-стари отношения между участниците.
