Стрелба при пътен конфликт край Хасково

По първоначална информация инцидентът е започнал със засичане между два автомобила. Водачите са спрели и са се сбили. По неофициални данни между тях е имало и предишни конфликти.

По време на свадата единият от мъжете е извадил пистолет и е прострелял опонента си в крака. Пострадалият е откаран в болница, а извършителят е установен. Оръжието е открито на мястото.

Районът е отцепен от полицията. Движението не е спряно, но се извършва само в аварийната лента.

