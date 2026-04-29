По данни на украински военни, цитирани от Reuters, Русия е изстреляла хиляди дронове през последните месеци. В един от последните отчетени периоди са били използвани над 6500 апарата, като около 1000 са успели да достигнат целите си въпреки противовъздушната отбрана.

Това поставя Украйна пред сериозно предизвикателство – да защитава въздушното си пространство от евтини оръжия, без да разчита изцяло на скъпоструващи ракети.















Евтин отговор на евтина заплаха



Според същия материал на Reuters, Киев развива стратегия за използване на по-евтини средства за прехват, включително дронове, които да неутрализират „Шахед“-ите във въздуха. Причината е икономическа – стойността на ракетите за ПВО е значително по-висока от тази на атакуващите дронове.

Украински военни, цитирани от агенцията, посочват, че дори използването на няколко прихващащи дрона срещу една цел е оправдано, ако това предотврати удари по критична инфраструктура.

Технологична надпревара



И двете страни непрекъснато усъвършенстват технологиите си. Русия подобрява навигацията и ефективността на своите дронове, докато Украйна инвестира в по-бързи и по-точни системи за прехват.

Развиват се и нови подходи, включително използване на автоматизирани системи за откриване и насочване, както и различни методи за изстрелване на прихващащи устройства.

Мрежа от мобилни екипи



Отбраната срещу дроновете разчита на широка мрежа от мобилни екипи, които действат в координация и следят въздушното пространство. Те използват комбинация от техника и визуално наблюдение, за да засичат и неутрализират целите, често в нощни условия



Въпреки високия процент на свалени дронове, част от тях неизбежно пробиват защитата. Това означава, че системата трябва да бъде постоянно адаптирана и разширявана.

Украинските власти поставят за цел увеличаване на ефективността на защитата, но признават, че става дума за дългосрочна технологична и ресурсна надпревара, в която няма бързо решение.