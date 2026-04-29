Гренландия губи по 100 олимпийски басейна лед на час

За последната година ледената покривка е олекнала със зашеметяващите 139 милиарда тона. Това не са просто сухи цифри от статистиката – това е огромна маса прясна вода, която се влива директно в Световния океан, повишавайки нивото му и променяйки климатичния баланс на планетата. Исландия също бележи второто си най-голямо топене в историята, а снежната покривка на континента се свива до критични нива.

„Темпото е безпрецедентно“, предупреждават учените. Европа се оформя като най-бързо затоплящият се континент на Земята, като температурите тук растат два пъти по-бързо от средното за света. Когато ледът се топи с такава скорост, той не само заличава пейзажи, но и застрашава морските течения, които регулират времето у дома. Ако не се ускори преходът от изкопаеми горива, прогнозите за следващото лято остават още по-горещи и непредвидими.