Сряда, 29 Април 2026, 18:37
Гренландия губи по 100 олимпийски басейна лед на час

Гренландия губи по 100 олимпийски басейна лед на час
Редактор: Frognews
Докато изчитате това изречение, Гренландия вече е загубила лед, колкото за един плувен басейн. До края на часа те ще бъдат точно сто. Новият доклад на европейската служба „Коперник“ и Световната метеорологична организация разкрива стряскащата скорост, с която най-големият остров в света буквално изтича в океана пред очите ни.
 

За последната година ледената покривка е олекнала със зашеметяващите 139 милиарда тона. Това не са просто сухи цифри от статистиката – това е огромна маса прясна вода, която се влива директно в Световния океан, повишавайки нивото му и променяйки климатичния баланс на планетата. Исландия също бележи второто си най-голямо топене в историята, а снежната покривка на континента се свива до критични нива.

 

„Темпото е безпрецедентно“, предупреждават учените. Европа се оформя като най-бързо затоплящият се континент на Земята, като температурите тук растат два пъти по-бързо от средното за света. Когато ледът се топи с такава скорост, той не само заличава пейзажи, но и застрашава морските течения, които регулират времето у дома. Ако не се ускори преходът от изкопаеми горива, прогнозите за следващото лято остават още по-горещи и непредвидими.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
България без посланици в ключови държави, включително САЩ и Украйна 0| 83 | България без посланици в ключови държави, включително САЩ и Украйна Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз 0| 149 | Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса 0| 117 | България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7680 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5794 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4728 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4452 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3426 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3368 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3359 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3170 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
