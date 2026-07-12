Експерти предупреждават, че глобалните хранителни вериги са изправени пред „два едновременни удара“ – последиците от военния конфликт и екстремните метеорологични явления, свързани с климатичните промени.

Ел Ниньо се формира при промени във ветровете, които водят до затопляне на водите в централната и източната част на екваториалния Тих океан. Според американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) има значителна вероятност през тази година температурите на морската повърхност да надхвърлят с над 2 градуса нормалните стойности.

Заради потенциалната си сила явлението вече е наричано неофициално „супер Ел Ниньо“ или „Годзила Ел Ниньо“.

Анализатори предупреждават, че климатичният феномен може отново да постави на дневен ред т.нар. „климатфлация“ – покачване на цените, предизвикано от климатични сътресения.

„Ел Ниньо може да добави нов натиск, тъй като усилва ефектите от глобалното затопляне“, посочват експертите.

Исторически подобни явления са оказвали сериозно влияние върху земеделието и хранителните доставки. Сред най-тежките случаи е Ел Ниньо от края на XIX век, който е свързан с тежки суши в Китай, Южна Африка, Бразилия, Египет и Индия.

Сред най-силните регистрирани съвременни явления са тези през 1981–1982 г., 1996–1997 г., 2015–2016 г. и 2023–2024 г. Според прогнозите новият цикъл през 2026–2027 г. може да бъде още по-интензивен.

Риск за цените на основни храни



Според анализ на Goldman Sachs силата на Ел Ниньо може да доведе до около 15,8% увеличение на цените на основните селскостопански стоки в световен мащаб. За еврозоната прогнозата е за допълнително покачване на цените на храните с около 1,3%.

Пълният ефект обаче няма да се прояви веднага. Заради различните цикли на засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата последиците могат да се усещат чак до втората половина на 2028 г.

Екстремното време може да засегне производството на пшеница, ориз, захарна тръстика, палмово масло, кафе и какао.

В Индия вече има региони със значително по-малко валежи от обичайното, което поражда опасения за производството на ключови земеделски култури.

Най-бедните държави ще понесат най-тежкия удар



Анализатори посочват, че последствията няма да бъдат еднакви навсякъде. Ел Ниньо може да доведе до суши в части от Южна Африка и северните райони на Южна Америка, но до наводнения в Южна Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.

По-бедните държави, които вече са засегнати от високите цени и последиците от войната в Иран, са сред най-уязвимите.

При най-тежък сценарий световното земеделско производство може да се свие с около 14,3%, което би означавало загуби от приблизително 342 млрд. долара.

Анализаторите предупреждават, че цените на някои основни стоки могат да се увеличат между 10% и 50%, а при най-засегнатите продукти като ориз, палмово масло, захар и кафе ръстът може да достигне 50–100% или повече.

За Европа основният ефект вероятно няма да бъде толкова свързан с екстремно време, колкото с отражението върху световните пазари и цените по магазините.