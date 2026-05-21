Моментално в средите на МВР и службите се появи напрежение заради очаквано съкращение на хора, замразяване на заплати, освобождаване на пенсионери. Източници на Фрог нюз в МВР споделиха, че синдикатите са в „бойна готовност“, ако Радев посегне на финансовите им завоевания и привилегии.

От друга страна, те се надяват новата власт да е благосклонна към тях, защото шефката на кабинета на председателя на парламента е съпруга на синдикалния лидер във ведомството Илия Кузманов. Самият Кузманов е пенсионер от години, но продължава да е на щат.

Радев е прав да поеме на „ръчно управление“ институциите, свързани със сигурността, защото те отдавна „плачат“ за радикални промени. Нерядко бивши служители на високи позиции признават, че някои от структурите са разграден двор. Знаем какво означава.

Много неща там трябва да се променят радикално.

Пример: Последната информация в сайта на Държавна агенция „Национална сигурност“, е от … 28.05.2025. Цяла година нито ред за това какво се случва там.

Преди дни Софийският градски съд оневини Николай Малинов, председател на партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, по обвиненията за шпионаж в полза на Русия. Не е изненада. Защото е смешно да се смята, че публичен активен защитник на Кремъл е в състояние да извършва професионално таен шпионаж.

За какъв КПД говорим въобще?

Този семпъл сайт е връзката на ДАНС с българските граждани...

Друг пример: В ДАНС работят около 3000 служители при няма и 6 милиона население. Британската служба за контраразузнаване МИ-5 разчита на около 3 500 служители при близо 70-милионно население. Сравнението е меко казано странно.

От 2008 г., когато е създадена ДАНС, тя се прочу най-вече със скандали. Включително и с незаконно подслушване и следене на политици и журналисти. Нали агенцията щеше да разкрива голямата корупция във властта? Вятър и мъгла

Официалната платформа на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) е нещо съвсем друго. Там има огромен обем от информация: от това как се противодейства на мафията, престъпленията на „белите якички“, корупцията, тероризма чак до списък със снимки и описание на най-издирваните престъпници.

С ФБР ли ще се сравняваме? – ще реагират някои. Чешките и полските служби правят точно това. Гръцките и румънските – също. Защото световният опит се ползва като модел, не като мащаб.

***

Отиваме към сайта на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

Последната информация е от 23.01.2025 г. Тя гласи, че ДАР е била похвалена за участие в разрешаване на казуса с отвлечените български моряци от йеменските хути. Вече само моряците и техните роднини помнят случая…

"Актуална" информация на родното разузнаване от ... януари 2025 година...

Официалният сайт на ЦРУ започва с девиза: „Ние сме на нацията първият ред на защита“.

Следва огромен обем от информация. Включително студентски програми, разказани истории, специални дати за американското разузнаване, как да контактувате с ЦРУ и пр. и пр.

По подобен начин информират за своята дейност, постижения и финанси почти всички партньорски служби.

Публичното присъствие на българските структури от сектор „Сигурност“ са на ниво от 60-те и 70-те години на м.в., когато всичко свързано с МВР и ДС бе „строго секретно“.

Във Фрог нюз сме писали не веднъж за „скандинавския модел“ за реформиране на сектор „Сигурност“. Резултатите в Швеция, Финландия, Дания и Норвегия са уникални. И приложими. Направено е от много други страни.

Нула внимание от българските власти.

Трябвало да се направи анализ, синдикатите били против и плашат с протести, не можело просто да се реже, защото много пари щели да отидат за 20-те заплати при пенсиониране и прочие аргументи. Само и само да не се пипа никой.

Некадърност, слугинаж, корупция и зависимости задушават сектора „Сигурност“. И понеже там работят немалко професионалисти и лоялни на държавата хора, нека те станат ядрото в структурите, а боклука да бъде изринат. С деликатности и ПР-изявления за населението, ще останем на примитивно ниво, а сектора ще продължава да напомня бухалка за политическа употреба.

Покойният писател и бивш разузнавач от британската МИ-6 Джон льо Каре пише: "Разузнаването не работи за Родината, а за правителството. То, Правителството, отговаря за лоялността към страната“.

Не искаме патетични речи, работа и резултати. Промените в сектора са нужни спешно. Кабинетът да се съобразява с обществения интерес, а не с "крокодилските сълзи" на този или онзи. Добре е Румен Радев да потърси експертиза от млади, модерно обучени хора, а не от пенсионери, които обичат да дават акъл от телевизора и да разказват спомени за времето на Тодор Живков... Край него се навъртат такива.

Против реформите ще са около 90 000 души. Доволните обаче ще са над 5 милиона.

Огнян Стефанов