Причината за тапата е ремонтът на АМ „Тракия“ в Софийска област. От 11 юни се обновява участъкът между 33-и и 39-и километър в платното за Бургас (след Вакарел и преди Ихтиман), като движението преминава двупосочно в платното за София. Организацията се променя поетапно според натовареността на трафика.

Това обаче не е единственият ремонт по магистралата. От 10 юни се работи и в участъка между 55-и и 60-и километър в посока София, където автомобилите също се движат двупосочно в платното за Бургас.





От Агенция „Пътна инфраструктура“ уверяват, че ремонтите по „Тракия“ и „Хемус“ ще приключат до края на юни и че през юли и август няма да се извършват ремонтни дейности по основните направления към Черноморието. Според председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров целта е пътуването през летния сезон да бъде по-безопасно, удобно и спокойно.

За да облекчи трафика, АПИ предвижда в петъчните следобеди и в неделните вечери тежкотоварните камиони над 12 тона да бъдат спирани в ремонтните участъци и пренасочвани по Подбалканския път.

Въпреки това първите сериозни проблеми се появяват още преди началото на активния отпускарски сезон. Задръстването край Вакарел се образува в средата на седмицата, когато трафикът традиционно е по-слаб в сравнение с петък и неделя.

Това поставя логичен въпрос – ако десетки хиляди автомобили могат да бъдат блокирани още в обикновен делничен ден, какво ще се случи в разгара на летните пътувания към Южното Черноморие?

Подобни ситуации не са новост. Само преди седмици ремонтите и натовареният трафик в района на Кресна доведоха до часове чакане около празниците през май. По Великден верижна катастрофа на „Тракия“ също предизвика огромни задръствания и показа колко лесно магистрала, работеща близо до капацитета си, може да бъде блокирана.

Нуждата от ремонти трудно може да бъде оспорена. Големият въпрос обаче остава дали те могат да бъдат планирани и организирани така, че цената да не се плаща с часове чакане, загубено време и нерви за хиляди шофьори.

АПИ обещава, че до края на юни най-трудният период ще остане зад гърба на пътуващите. Още в средата на месеца обаче реалността по „Тракия“ показва, че изпитанието за шофьорите вече е започнало.