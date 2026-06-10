Той посочи, че бизнесът не е бил предварително консултиран, а заповедта е въведена в много кратки срокове.

Според Михайлов проблемът се задълбочава и заради сезонните условия. Очакваните високи температури ще намалят количеството на фуража за животните на паша, което може да доведе до значителен спад в производството на сурово мляко през следващите седмици.

От бранша изразяват притеснения и от факта, че новите правила предвиждат пълна проверка на всички вносни доставки. По думите на Михайлов това поставя стоките от Европейския съюз под същия режим като тези от държави извън общността, което според него противоречи на принципа за свободно движение на стоки и на практиката за контрол, основан на оценка на риска.

Допълнително затруднение създава времето за извършване на лабораторните анализи, което може да достигне между два и три дни. От асоциацията предупреждават, че при летните температури подобни забавяния биха могли да компрометират качеството на суровото мляко, транспортирано с цистерни.

Млекопреработвателите напомнят също така, че България традиционно не произвежда достатъчно мляко през летния и зимния сезон и разчита на внос за покриване на вътрешното потребление. Според тях евентуално блокиране на доставките би довело до недостиг на суровина, рязко поскъпване на изкупните цени и увеличение на цените на крайните млечни продукти.

„Проблемът е в детайлите“, коментира Владислав Михайлов, според когото новите мерки могат да имат сериозен „страничен ефект“ върху целия сектор. Той предупреди, че при недостиг на мляко е възможно да се стигне до спекулативен ръст на цените и значително поскъпване на продуктите за потребителите.