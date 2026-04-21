100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини

Източник: БГНЕС
100 амбулатории за извънболнична помощ ще бъдат изградени в 37 общини на страната, обявиха от Министерството на здравеопазването. Ведомството е подписало договори с местните власти, с което започва реалното изпълнение на проектите, чиято основна цел е да подобрят достъпа до здравни услуги в малките населени места и отдалечените региони.
 

Инвестицията е част от Плана за възстановяване и устойчивост и включва създаване на модерна материална база, оборудване с необходимата медицинска техника и осигуряване на условия за работа на лекари и специалисти извън големите градове. Новите амбулатории ще бъдат разположени в 96 села и 4 града, като ще се предоставят за безвъзмездно ползване на медицински кадри чрез договори с общините. Целта е пациентите да получават първична медицинска помощ по-близо до домовете си.

 

Проектите предвиждат както изграждане на нови сгради, така и обновяване на съществуващи, включително чрез модулни конструкции (контейнери). Освен това ще бъде доставено съвременно оборудване и ще се въведат възможности за дистанционни консултации чрез телемедицина. За тази цел се разработва и дигитална платформа, която да свързва пациентите с медицинските специалисти.

 

Успоредно с това Министерството подготвя и първата цялостна наредба за медицинската помощ от разстояние. Тя трябва да създаде ясна регулаторна рамка за развитието на телемедицината в България, като гарантира защита на личните данни, проследимост на медицинските дейности и интеграция с Националната здравноинформационна система.

 

Вече са подписани и първите договори за строителство и доставка на модулни амбулатории, като крайният срок за изпълнение на всички проекти е 30 юни 2026 г. Очаква се реализирането им да доведе до по-добро териториално покритие и по-равномерен достъп до здравни услуги в страната.

 

