Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Крайморие.

Лек автомобил, който се движел в посока Бургас, блъснал внезапно излязлото на пътя диво прасе. При удара въздушните възглавници на колата се отворили, а автомобилът останал аварирал в насрещната лента.

Шофьор на автобус спрял зад автомобила, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и започнали да избутват колата към банкета.

В този момент друг автомобил, управляван от 71-годишен мъж от Бургас и движещ се към Маринка, ударил авариралата кола.





Деветима пътници от автобуса са ранени



При втория сблъсък са пострадали 71-годишният шофьор, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря.

Мъжът е със счупена гръдна кост, съпругата му е с контузия на гръдния кош, а дъщеря им е със счупени ключица и ребро.

Ранени са и деветима от пътниците, които слезли от автобуса, за да помогнат – две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.

Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми. Шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в УМБАЛ – Бургас с комоцио.

По данни на полицията няма опасност за живота на пострадалите.

Заради инцидента движението по пътя Бургас – Маринка беше блокирано с часове. Трафикът беше пренасочен по обходен маршрут през комплекс „Меден рудник“ и село Димчево.