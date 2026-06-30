Материалите, общо 70 тома, бяха внесени в Окръжен съд – Варна на 21 ноември 2025 г. По делото има двама свидетели с тайна самоличност.

Съгласно закона, процесът беше спрян заради временния кандидат-депутатски имунитет на двамата подсъдими общински съветници за времето от регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори до обявяването на резултатите от изборите.

По-късно съдът прекрати съдебното производство и го върна на Софийската градска прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения в обвинителния акт.

Подсъдими са кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.

По делото ищци са трима от свидетелите – директорът на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, ръководителят на проекта с европейско финансиране „Интегриран градски транспорт Варна“ и изпълнителният директор на търговско дружество, изпълнител на договор по обществена поръчка за „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, с възложител Община Варна.

До момента в съда има постъпила молба от ръководителя на проекта „Интегриран градски транспорт Варна“, която е пожелала да бъде конституирана в процеса като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу подсъдимия Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното ѝ изплащане.

Съдия-докладчик е Светла Даскалова, а прокурори по делото от Софийска градска прокуратура са Ахмед Кокоев, Георги Иванов.

„От фактите, изнесени от съда, стана стана ясно, че това е дело с политически характер“, заяви Коцев пред журналисти след разпоредителното заседание. Той каза, че не се притеснява от евентуално допълнително разследване или проверки. „За мен е важно какво ще каже съдът, защото той е обективната страна, която взема решения.“