Властите коментираха, че това сигурно е "най-скъпата" цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство.

През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар, заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция.

Пример е големият пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76-годишен грък, който е арестуван.

Според действащото законодателство в Гърция при изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет глобата е от 500 до 5 хиляди евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар.

Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен.