Властите коментираха, че това сигурно е "най-скъпата" цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство.
През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар, заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция.
Пример е големият пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76-годишен грък, който е арестуван.
Според действащото законодателство в Гърция при изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет глобата е от 500 до 5 хиляди евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар.
Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен.
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Коментари 1
Тази хипер ултра селяндурщина е масово явление у нас. Достатъчно е да пуснат една необозначена кола с видеорегитратор да обикаля града и ще изкарат дестеки хиляди от глоби само за един ден.
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