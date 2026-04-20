Глоби до 2000 евро: За какво да внимават шофьорите в Гърция

Гърция прилага строги санкции за нарушения, които често засягат и туристите. От септември 2025 г. в страната действат по-тежки правила за движение, като при повторни нарушения глобите се увеличават. При част от нарушенията се стига не само до парични санкции, но и до временно ограничаване на правото за шофиране в страната или спиране на автомобила от движение.
 

Гърция затяга санкциите за нарушения, които често засягат и туристите. От 13 септември 2025 г. са в сила по-строги правила, като при повторни нарушения се прилагат и кумулативни наказания. Освен глоби, в редица случаи се стига до сваляне на регистрационни табели и спиране на автомобила от движение за период между 10 и 180 дни.


Най-честите глоби на пътя


Най-сериозните санкции са свързани с нарушения при шофиране. Използването на мобилен телефон зад волана се наказва с глоба от 350 до 2000 евро и може да доведе до временно ограничаване на правото за шофиране в страната.







Преминаването на червен светофар и неправилното изпреварване се санкционират с около 700 евро. Неспазването на знак „Стоп“ и липсата на предпазен колан или каска водят до глоби от около 350 евро.

 

При употреба на алкохол глобите започват от 350 евро при по-ниски стойности и могат да надхвърлят 1200 евро при по-високи нива, като в тежки случаи се стига и до допълнителни наказания.


Паркиране: малко нарушение, голям проблем


Паркирането е едно от най-честите нарушения при туристите. Глобите варират между 40 и 150 евро, но при по-сериозни случаи – например паркиране на място за хора с увреждания или блокиране на движение – санкциите са по-високи.

 

Особено неприятна последица е свалянето на регистрационните табели. Това на практика спира автомобила от движение и може да създаде сериозни проблеми за туристите, особено ако са с наета кола.


Глоби извън пътя


Част от нарушенията не са свързани с шофирането, но също водят до сериозни санкции.

 

Свободното къмпингуване на плажове, в гори и на обществени места е забранено и може да доведе до глоби до 300 евро. В някои райони събирането на пясък, миди, камъни или раковини от плажовете се наказва с до 1000 евро.

 

Хвърлянето на фасове и отпадъци може да доведе до глоби от стотици евро, особено в туристическите зони.

 

Нарушаването на нощната тишина също се санкционира, като глобите започват от около 100 евро.

 

Дронове и специални ограничения


Използването на дронове над археологически обекти и военни зони без разрешение е забранено. Нарушенията могат да доведат до глоби и конфискация на техниката.








Документи и проверки


При проверка туристите трябва да носят лична карта или паспорт, шофьорска книжка, талон на автомобила и валидна застраховка. Липсата на документи може да доведе до глоби от 100 евро нагоре.


Неплатени глоби


Новите правила позволяват и задържане на автомобил на границата при неплатени стари санкции. Това означава, че туристи с неизчистени глоби могат да се окажат в ситуация, в която не могат да напуснат страната с автомобила си.

