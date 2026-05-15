От 18 май променят трамваи в София, пускат нова линия №13

Новият трамвай ще минава през площадите „Възраждане“, „Македония“, „Славейков“ и „Журналист“. Така жителите на западните квартали ще могат да стигат по-лесно до центъра и южните части на града без прекачване.

Промени има и по линия №1. От 18 май тя ще се движи от квартал „Иван Вазов“ до „Западен парк“ през площадите „Македония“ и „Възраждане“.

Възстановява се и постоянният маршрут на трамвай №10, който отново ще стига от „Западен парк“ до метростанция „Витоша“.

От общината обясняват, че ще бъдат променени и разписанията на трамваи №3 и №10, за да се движат по-синхронизирано с линиите №1 и №13. Целта е да има по-кратко чакане и по-удобни връзки за пътниците.

Промените са свързани с последния етап от ремонта по бул. „Александър Стамболийски“. Според общината новата организация трябва да улесни придвижването между западните квартали, центъра и южната част на София.