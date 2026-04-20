Понеделник, 20 Април 2026, 14:58
200 000 български граждани са гласували в чужбина, 1/4 с машини

200 000 български граждани са гласували в чужбина, 1/4 с машини
Източник: БГНЕС
Малко под 200 000 български граждани са гласували в чужбина на предсрочните парламентарни избори, като около 53 000 от тях са упражнили правото си на вот чрез машини, съобщи на брифинг в Министерството на външните работи служебният министър Надежда Нейнски, цитирана от БТА. От общия брой гласоподаватели 156 000 души, или около 81%, са били без предварителна регистрация и са подали заявления за гласуване в самия изборен ден. Именно това е довело до забавяне на процеса в редица секции.
 

По думите ѝ в момента продължава преброяването на бюлетините от последните секции в САЩ, а окончателните резултати се очакват след обработката от ЦИК, когато ще стане ясно и пълното разпределение на гласовете в чужбина по партии. Нейнски подчерта, че избирателната активност зад граница е била висока, което е положителен знак, но е създало и организационни затруднения, особено заради ограничен брой изборни секции в някои държави.

 

Тя даде примери за удължено гласуване след официалния край на изборния ден: в Турция изборният процес е продължил в седем секции поради големи опашки, във Великобритания пет секции в Лондон са работили извънредно, в Испания – една секция, в Сърбия – две, а в Норвегия – една.

 

По информация на МВнР всички секции в чужбина са предали протоколите си в ЦИК, като само една секция в Лондон е имала технически проблем, който е в процес на отстраняване.

 

Нейнски посочи, че основният организационен проблем е бил свързан с това, че много граждани са предпочели да гласуват в последните часове на изборния ден, въпреки предварителната информация и призивите за по-ранно участие.

 

От своя страна постоянният секретар на МВнР Иван Найденов заяви, че организацията на изборите във Великобритания и Северна Ирландия е била направена след консултации с българската общност, като са търсени оптимални решения за разпределение на секциите. Той отбеляза, че винаги има граждани, които са недоволни от разстоянията до секциите, но изборният кодекс позволява удължаване на изборния ден само с един час, което е било направено в една секция в Лондон. Въпреки това част от желаещите не са успели да гласуват.

 

 

