България далеч не е единствената държава-членка, заплашила с вето над санкционния пакет. Редица страни отказват да подкрепят мерки срещу Русия, които биха навредили на корпоративните им интереси.
С проекта за нови санкции Брюксел се стреми да ограничи допълнително експортните приходи и банковата система, чрез които Москва финансира военните си операции в Украйна. Сред страните, които настояват за изключения в полза на своите национални компании, са Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия.
Атина отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Без такова изключение транспортният бизнес на Йоргос Прокопиу ще претърпи тежък удар. Финансово издание изчислява, че от началото на руското нашествие в Украйна танкерите на този гръцки милиардер са превозили руски LNG на стойност 24 милиарда долара.
Берлин и Лисабон, на свой ред, се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Водещите туристически дестинации Франция и Италия настояват за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаци, участвали в бойните действия срещу Украйна. Австрия иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Raiffeisen Bank да бъде компенсирана за глоба, наложена ѝ от Москва.
Налице е голяма криза за целия подход на санкциите. Ако всеки иска дерогация и изключения, накрая целият пакет от мерки ще заприлича на празна кутия, коментира западен дипломат, пожелал анонимност.
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Коментари 1
"Атина отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ ..." Гърците отново се проявиха по византийски. По различни данни са направили около 4 млрд долара от този бизнес.
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