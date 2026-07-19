България далеч не е единствената държава-членка, заплашила с вето над санкционния пакет. Редица страни отказват да подкрепят мерки срещу Русия, които биха навредили на корпоративните им интереси.

С проекта за нови санкции Брюксел се стреми да ограничи допълнително експортните приходи и банковата система, чрез които Москва финансира военните си операции в Украйна. Сред страните, които настояват за изключения в полза на своите национални компании, са Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия.

Атина отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Без такова изключение транспортният бизнес на Йоргос Прокопиу ще претърпи тежък удар. Финансово издание изчислява, че от началото на руското нашествие в Украйна танкерите на този гръцки милиардер са превозили руски LNG на стойност 24 милиарда долара.

Берлин и Лисабон, на свой ред, се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Водещите туристически дестинации Франция и Италия настояват за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаци, участвали в бойните действия срещу Украйна. Австрия иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Raiffeisen Bank да бъде компенсирана за глоба, наложена ѝ от Москва.

Налице е голяма криза за целия подход на санкциите. Ако всеки иска дерогация и изключения, накрая целият пакет от мерки ще заприлича на празна кутия, коментира западен дипломат, пожелал анонимност.