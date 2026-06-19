Съдът постанови наказанието да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Според магистратите Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието и е предвиждала настъпването на общественоопасните последици.

Симона Радева беше обвинена за лично укривателство, след като разследването установи, че е съдействала на Семерджиев да избегне задържането си след катастрофата, като му е осигурила стълба, с която той е влязъл в дома си.

Катастрофата стана през юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София. Семерджиев управлява автомобил с висока скорост, загуби контрол над него и удари две млади жени – Хариет и Христина, на 21 и 26 години, които загинаха на място.

По отделното дело Георги Семерджиев беше осъден окончателно на 20 години затвор за причиняването на катастрофата.