Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Отложиха делото срещу Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Софийски градски съд отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева, която беше осъдена на 5 години затвор за укривателство на виновника за жестоката катастрофа на бул. „Черни връх“ Георги Семерджиев.
 

В началото на заседанието стана ясно, че адвокатът на Радева е подал молба за отлагане. Следващото заседание е през месец май.

 

Симона Радева бе осъдена на пет години затвор през ноември 2025 година за помощта, която оказа на виновника за жестоката катастрофа на бул. „Черни връх“ Георги Семерджиев. Той бе осъден на 20 години затвор затова, че помете и уби с джипа си двете млади жени Хариет и Христина – на 21 и 26 години.

 

Пред съда Семерджиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор 0| 601 | Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати 0| 522 | Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9029 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 6949 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5682 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5536 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4386 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4367 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 2| 3105 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони
Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната 12| 3029 | Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната
