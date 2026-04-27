В началото на заседанието стана ясно, че адвокатът на Радева е подал молба за отлагане. Следващото заседание е през месец май.

Симона Радева бе осъдена на пет години затвор през ноември 2025 година за помощта, която оказа на виновника за жестоката катастрофа на бул. „Черни връх“ Георги Семерджиев. Той бе осъден на 20 години затвор затова, че помете и уби с джипа си двете млади жени Хариет и Христина – на 21 и 26 години.

Пред съда Семерджиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.