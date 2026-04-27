Разследването трябва да установи как точно се е стигнало до инцидента и кой носи отговорност.

До момента е извършен оглед на мястото, иззети са доказателства и са разпитани свидетели. Събрани са и записи от охранителни камери, които предстои да бъдат анализирани чрез видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза. Назначена е и техническа експертиза на падналия метален парапет.

Прокурор е разпоредил да бъдат установени всички очевидци, както и да се съберат документи за изграждането и поддръжката на съоръжението, за да се изясни дали има пропуски и кой отговаря за тях.

Разследващите проверяват всички версии, свързани със случая. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства, ще бъдат повдигнати обвинения.

От ръководството на НДК съобщиха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.

