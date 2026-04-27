Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита

Според сайта V1.ru, позовавайки се на източници от полицията, тялото на Лойтер е било идентифицирано сред други трима риболовци, загинали в реката в края на миналата седмица. Заедно с Лойтер мистеризоно са загинали бизнесменът от Волгоград Сергей Назаров (тялото му все още не е намерено), както и личният шофьор на Лойтер - Игор Прохоров.

Първо е открито тялото на Прохоров. „Установено е, че починалият има наранявания по главата. Не е ясно какво се е случило: дали са се преобърнали с лодка или нещо голямо ги е ударило“, казва източникът на V1.ru.

Лойтер е 20-ият топ мениджър, който загива в Русия при много съмнителни обстоятелства след началото на войната. През септември миналата година бе открит мъртъв Алексей Синицин, шеф на минната компания K-Pagnify Service.

През август 2025 г. станаха известни смъртните случаи с Дмитрий Осипов, председател на Съвета на директорите на Уралкали, и Михаил Кенин, основател и главен акционер на Aircraft Group. Причината за смъртта им остава неизвестна и до тои момент.

Пикът на мистериозните смъртни случаи бе през 2022 г.: през януари в елитно селище в Ленинградска област е открит мъртъв 60-годишният ръководител на транспортната компания „Газпром Инвест“ Леонид Шулман; месец по-късно в московски апартамент са открити телата на Владислав Аваев, бивш вицепрезидент на "Газпромбанк", както и на съпругата му и дъщеря му.

През юли 2022 г. в елитния почивен комплекс "Морски тераси" край алива до Финландия откриха тялото на 61-годишния Юрий Воронов - генерален директор на транспортната компания "Атра Швейф", която, наред с други неща, работеше по арктическите договори на "Газпром". Той бе прострелян в главата.

През есента на 2022 г. 67-годишният председател на борда на директорите на "Лукойл" Равил Маганов падна от прозореца на Централната клинична болница на президентската администрация в Москва.

66-годишният Владимир Некрасов, който бе преднаначено на неговото място, почина внезапно година по-късно поради „остра сърдечна недостатъчност“.

През март 2024 г., на 54-годишна възраст почина вицепрезидентът на „Лукойл“ Виталий Робертус. Причините и обстоятелствата около смъртта на топ мениджъра в компанията така и не бяха установени.

Също през 2022 г. Сергей Протосеня, бивш топ мениджър на Новатек, беше намерен прострелян във вила в Испания; Александър Тюляков, топ мениджър на финансовото звено на "Газпром", беше намерен мъртъв в гаража на къща близо до Санкт Петербург.

Павел Пчелников, директор на комуникациите на Digital Logistics (RZD), бе открит мъртъв, паднал от балкона в апартамент в Москва.

Основателят на „Владимир Стандарт“ Павел Антов падна от прозореца на хотела в Индия, а директорът на Корпорацията за развитие на Далечния изток и Арктика Иван Печорин падна от лодката и се удави, докато се разхождаше близо до остров Ръски.

През февруари 2023 г. в крайградската къща до магистралата Рублево-Успенски Вячеслав Ровнейко, съсобственик на белгийската компания за търговия с петрол Nafta (B) N.V. и генералният директор на Междурегионалния съюз за горива, бяха открити мъртви в луксозна къща.

През същата година от прозореца след парти падна заместник-председателят на „Локо-Банк“ Кристина Байкова, а първият зам.-шеф на „Якутскенерго“ Игор Шкуро бе намерен мъртъв в центъра за предварително задържане на Якутск.

През октомври 2024 г. в Москва от прозореца на апартамента си падна бившият заместник-директор на „Норилск Никел“ Михаил Рогачов.

През юли 2025 г. вицепрезидентът на "Транснефт" Андрей Бадалов падна от 17-ия етаж на къщата си, близо до "Рублевское шоссе".

До момента няма логично обяснение за десетките абсурдни ситуации, в които умират хора от бизнес елита, известни с връзките си в политикта и властта.