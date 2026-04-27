Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци
Редактор: Frognews
Руският диктатор Владимир Путин ще бъде свален от власт чрез „дворцов преврат“ през следващата година, а неговото близко обкръжение изпитва тайна омраза към него. Тази прогноза направи Иля Ремесло – бивш прокремълски адвокат и някогашен яростен поддръжник на инвазията в Украйна, в интервю за Ксения Собчак.
 

Според Ремесло, който се смята за тясно свързан с руските служби за сигурност, „воюваща Русия е обзета от проблеми“, а основният виновник е човекът на самия връх.

 

„Те просто го мразят, защото им отне всичко. Те не могат да се радват на облагите, на които някога са се радвали. Всичко там по същество вече е решено“, твърди адвокатът, визирайки елита в правителството и президентската администрация.


Ремесло прогнозира, че до края на 2026-а или началото на 2027 г. Русия ще преживее дълбока промяна – крах на стария режим и зараждане на нов.

 

„Ще има дворцов преврат, революция. Ще бъде нещо много тихо, както през 1953 г. (след смъртта на Сталин). Ще се събудим в различна държава“, категоричен е той.


Попитан кой би могъл да заеме мястото на Путин, Ремесло посочи три ключови фигури:

 

* Михаил Мишустин (60 г.) – настоящият премиер и технократ.
* Максим Решетников (46 г.) – министър на икономиката, смятан за модернизатор, който наскоро предупреди за изчерпаните държавни резерви.
* Алексей Дюмин (53 г.) – бивш бодигард на Путин, генерал-полковник и настоящ секретар на Държавния съвет.

 

Визията на Ремесло за „постпутинска Русия“ е за дясна държава със силна икономика, ниски данъци за бизнеса и отвореност към чуждестранни инвестиции.

 

Интересен детайл е промяната в отношението на Ремесло към покойния Алексей Навални. Бившият пропагандист признава, че изпитва вина за тормоза срещу опозиционера: „Никой не заслужава да умре в такива условия“. Първите открити атаки на Ремесло срещу Путин през март доведоха до престоя му в психиатрична клиника – прийом за репресии от съветската ера, но след изписването си той поднови критиките си с още по-голяма настървеност.

