The Prodigy остават непоклатими на върха. Хитовe като „Firestarter“, „Breathe“, „Out of Space“ и провокативното „Smack My Bitch Up“ не са просто песни, а химни, които дефинираха модерната рейв култура и вкараха електронния звук в големите зали. От организаторите отбелязват, че групата продължава да бъде еталон за безкомпромисна енергия и иновативно звучене.

Въпреки тежката загуба на Кийт Флинт през 2019 г., The Prodigy решиха да продължат напред в името на своите фенове и наследството си. Днес ядрото на бандата са гениалният продуцент и мозък на групата Лиъм Хаулет и харизматичният вокалист Максим. Шоуто им остава също толкова сурово, диво и наелектризиращо, доказвайки, че духът на „Warrior’s Dance“ е по-жив от всякога.

За феновете, които искат да си гарантират място в най-голямото електронно парти на лятото, времето за реакция ще е кратко. Билетите влизат в официална продажба утре, като се очаква интересът да бъде огромен.