17 бг-кандидати за съдии в Общия съд на ЕС

Общо 17 кандидати са подали документи за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз. Крайният срок беше 24 април. Процедурата поставя началото на подбора на българските представители в една от ключовите съдебни институции на ЕС.
 

Сред кандидатите има адвокати, съдии и преподаватели по право, отбелязва БГНЕС. Част от тях работят в европейски институции като Европейската комисия и Европейския парламент, а други са правни помощници в Съда на ЕС, съобщиха от правосъдното министерство.

 

Настоящият етап от процедурата е стартиран със заповед на служебния министър на правосъдието, Андрей Янкулов. Предстои сформирането на комисия, която ще проведе подбора. В състава ѝ ще бъдат включени юристи с експертиза в правото на ЕС и владеене на френски език, предложени от водещи институции, като задължително ще участват двама действащи съдии и хабилитиран учен в областта.

 

Следващите стъпки включват проверка за допустимост на кандидатите, публични изслушвания, оценяване и класиране. Одобрените кандидати ще бъдат предложени на Министерския съвет за окончателно решение след края на мандата на служебното правителство.

 

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.

