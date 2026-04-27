Понеделник, 27 Април 2026, 21:16
Тъмните тайни на ранчото „Зоро“: Жертви на Епстийн в Ню Мексико проговориха

Тъмните тайни на ранчото „Зоро“: Жертви на Епстийн в Ню Мексико проговориха
Комисията работи съвместно с Министерството на правосъдието на Ню Мексико, за да помогне на оцелелите да повдигнат обвинения срещу съучастниците на Епстийн. Разследването беше възобновено през февруари 2026 г., след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони нови файлове. Сред тях има и имейл от бивш служител, който твърди, че Епстийн е погребал телата на две момичета в хълмовете край имота.
 

Мария Хосе Родригес Кадис, ръководител на центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие в Санта Фе, споделя, че още през 2019 г. (годината на ареста и смъртта на Епстийн) около 45 души са потърсили помощ във връзка със злоупотреби в ранчото. Тя изчислява, че между една четвърт и половината от тях са били жени, директно малтретирани от кръга на милиардера.

 

Разказите на жените, преминали през прага на изолираното ранчо в Ню Мексико, рисуват картина на внимателно планиран ужас. Според свидетелствата, „Зоро“ не е бил просто луксозен имот, а затворена екосистема за контрол.

 

Местни момичета от бедни семейства в Санта Фе разказват как са били привличани с обещания за „лесна работа“ като масажистки или домакини. Рейчъл Бенавидес споделя, че е била наета едва 19-годишна, вярвайки, че ще работи за уважаван бизнесмен, само за да се окаже в среда на постоянен сексуален натиск.


Ранчото се намира на десетки километри от най-близкия град. Жертвите описват усещането за пълна безизходица – без транспорт и под постоянното наблюдение на камери и охрана, те са били „собственост“ на имота.


Много от жените, потърсили помощ през 2019 г., споделят един и същ мотив за дългото си мълчание: „Никой нямаше да ни повярва“. Те описват как Епстийн и съучастниците му са парадирали с познанствата си с политици, учени и холивудски звезди, внушавайки на местните момичета, че са „нищожества“, които системата ще смаже, ако проговорят.


„Това беше място, където светът спираше да съществува, а правилата се определяха от човека с парите“, гласи едно от анонимните показания, цитирани от организациите за подкрепа.

 

Статистиката за 2024 г. показва, че едва 24% от случаите на сексуално насилие в САЩ стигат до властите. Днес обаче, благодарение на движението #MeToo и разсекретените документи, стената на мълчанието започва да се пропуква.

