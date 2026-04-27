Мария Хосе Родригес Кадис, ръководител на центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие в Санта Фе, споделя, че още през 2019 г. (годината на ареста и смъртта на Епстийн) около 45 души са потърсили помощ във връзка със злоупотреби в ранчото. Тя изчислява, че между една четвърт и половината от тях са били жени, директно малтретирани от кръга на милиардера.

Разказите на жените, преминали през прага на изолираното ранчо в Ню Мексико, рисуват картина на внимателно планиран ужас. Според свидетелствата, „Зоро“ не е бил просто луксозен имот, а затворена екосистема за контрол.

Местни момичета от бедни семейства в Санта Фе разказват как са били привличани с обещания за „лесна работа“ като масажистки или домакини. Рейчъл Бенавидес споделя, че е била наета едва 19-годишна, вярвайки, че ще работи за уважаван бизнесмен, само за да се окаже в среда на постоянен сексуален натиск.



Ранчото се намира на десетки километри от най-близкия град. Жертвите описват усещането за пълна безизходица – без транспорт и под постоянното наблюдение на камери и охрана, те са били „собственост“ на имота.



Много от жените, потърсили помощ през 2019 г., споделят един и същ мотив за дългото си мълчание: „Никой нямаше да ни повярва“. Те описват как Епстийн и съучастниците му са парадирали с познанствата си с политици, учени и холивудски звезди, внушавайки на местните момичета, че са „нищожества“, които системата ще смаже, ако проговорят.



„Това беше място, където светът спираше да съществува, а правилата се определяха от човека с парите“, гласи едно от анонимните показания, цитирани от организациите за подкрепа.

Статистиката за 2024 г. показва, че едва 24% от случаите на сексуално насилие в САЩ стигат до властите. Днес обаче, благодарение на движението #MeToo и разсекретените документи, стената на мълчанието започва да се пропуква.