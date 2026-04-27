Украйна и Полша създадат армада от дронове, заяви Туск

Туск говори на конференция за сигурността на Украйна и бъдещото възстановяване. Според съобщенията, това събитие е част от подготовката за голям международен форум, който ще се проведе в Гданск през юни.



„Гордея се, че днес мога да отворя тази нова глава в развитието на полската сигурност с вас и се гордея, че нашият партньор в този проект е страната, която има най-голям опит в това, което днес решава съдбата във въздуха“, каза, той.

Беше отбелязано също, че полската страна разчита на конкретни технически решения от украински специалисти. Както подчерта правителственият глава, това ще бъде взаимноизгоден проект.

„С удоволствие обявявам днес, че планът на Полша за създаване на армада от дронове ще бъде подкрепен и от техническите идеи и експертния опит на нашите украински приятели в областта на дроновете“, добави, той.

Според официалното изявление, Полша и Украйна са успели да изградят модел на партньорство, при който помощта не е едностранчива. Според Туск, Украйна вече се е превърнала във важен партньор за държавите, загрижени за защитата на своето небе.

„Искам много ясно да подчертая тук, в Жешов, че полско-украинските отношения и отношенията между Европа и Украйна не са едностранна помощ за страна във война. Успяхме – и Полша успя, защото бяхме водещата страна в този процес – да изградим модел на партньорство... в който Украйна също може да допринесе“, заключи, министър-председателят.