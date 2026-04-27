„Аскеер 2026“: Кои са номинираните за театралните награди

Номинации в основните категории



Съвременна българска драматургия

- Елена Телбис – „Слон в стаята“ (Театър 199 „Валентин Стойчев“);

- Оля Стоянова – „Пукнатини“ (Плевен);

- Пресиян Кузов – „Ръкавица“ (Търговище).

Изгряваща звезда

- Паола Маравиля – за роли в „Сфумато“ и Пловдив;

- Петар Андреев – „Зимата на червените фенери“;

- Теодор Кисьов – „Новата танцувална зала“ и други.



Поддържащи роли

При жените са номинирани Мария Сотирова, Радена Вълканова и Станка Калчева, а при мъжете – Алексей Кожухаров, Божидар Йорданов и Кирил Недков.

Сценография и костюми

Сред номинираните са Ванина Цандева, Елис Вели и Никол Трендафилова за сценография, както и Мариета Голомехова, Марина Райчинова и Мария Колева за костюмография.

Театрална музика

Номинирани са Антони Дончев, Петя Диманова и тандемът Сашко Костов и Явор Карагитлиев.



Водещи роли и режисура

При водещите женски роли са отличени Боряна Йовчева, екипът на „Новата танцувална зала“ и Ирини Жамбонас. При мъжете номинации получават Атанас Атанасов и Ивайло Христов, Богдан Бухалов и Мариян Стефанов.

В категория „Режисура“ са номинирани Диана Добрева, Зафир Раджаб и Крис Шарков.



Най-добро представление



За голямата награда се състезават:

- „Албион“;

- „Влюбеният дирижабъл“;

- „Последната нощ на Сократ“.



Специални отличия

Тази година почетният „Аскеер“ се присъжда на сценографа Младен Младенов. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова.

Церемонията традиционно съвпада с 24 май и остава едно от най-значимите събития в българския театрален календар.