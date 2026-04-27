Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 18:25
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 893 | НОВИНИ

Язовирите са пълни, някои преливат. Защо обаче и това лято се очаква водна криза?

Към 27 април 2026 г. общият завирен обем в значимите язовири в България достига 5141,6 млн. куб. м, което е 78,67% от капацитета им. Това е с около 17% повече спрямо същия период на миналата година, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Институцията управлява водните ресурси в общо 52 комплексни и значими язовира.
 

Сред напълно запълнените са язовир Камчия, язовир Асеновец и язовир Пчелина. Над 90% от обема си са достигнали още редица водоеми, включително „Среченска бара“, „Йовковци“, „Тича“, „Студена“ и „Александър Стамболийски“. Част от язовирите вече преливат – сред тях са „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

 

С настъпването на пролетта и очакваното увеличаване на притока стопанисващите дружества прилагат превантивни мерки. При необходимост се извършва контролирано изпускане на водни маси, за да се осигурят свободни обеми и да се избегне риск от преливане.







По данни на Национален институт по метеорология и хидрология времето в началото на седмицата ще бъде сравнително спокойно, с ограничени валежи. В сряда се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Западна и Северна България, а в четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като на места могат да бъдат интензивни.

 

Речните нива ще останат стабилни в началото на периода, но в края на седмицата се очаква покачване вследствие на валежите. Според прогнозите водните количества ще останат под критичните прагове.

 

От екоминистерството призовават местните власти да следят внимателно обстановката и да прилагат мерките, заложени в плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г. Ведомството вече е публикувало и доклад с 15 препоръки за дългосрочна политика в управлението на водните ресурси.

 

Пълните язовири – решение или временно облекчение

 

Въпреки добрите данни за запълването на язовирите, това не означава, че водната криза в България е окончателно преодоляна. Високите нива към момента дават известно спокойствие и намаляват риска от недостиг в краткосрочен план, но не решават основните проблеми в управлението на водния ресурс.







Един от тях остава състоянието на водопреносната мрежа, където загубите в много райони продължават да бъдат значителни. Това означава, че част от наличната вода не достига до потребителите. В същото време разпределението на ресурса остава неравномерно – докато някои язовири преливат, в други части на страната периодично се въвеждат режими.

 

Климатичните условия също добавят несигурност. Все по-често се редуват периоди на засушаване с интензивни валежи, което затруднява дългосрочното планиране и изисква по-гъвкаво управление.

 

Затова настоящата ситуация може да се разглежда като временно облекчение, а не като трайно решение. Пълните язовири дават възможност за по-добро управление на ресурса, но без последователни мерки и инвестиции проблемът с водоснабдяването ще продължи да се появява отново.

Автор: Илияна Маринкова
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 