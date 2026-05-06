3,6 тона негодно месо от кланица в Харманли отиват за унищожение

Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково са открили сериозни нарушения. Около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от животни са били съхранявани в помещение, което не е предназначено за такива продукти.

Допълнително са възбранени 1,6 тона месо и месни изделия с изтекъл срок на годност или без необходимите етикети, както и 486 кг подправки и добавки също с изтекъл срок.

Проверяващите са установили и други нарушения – месо и говежди глави са били съхранявани в помещение с лоша хигиена и силно напукан под, което възпрепятства ефективното почистване и създава риск за безопасността на храните.

Проблеми са констатирани и в зоната за приготвяне на скара за търговската мрежа, където стените и таванът са били силно замърсени и напукани.

Всички установени количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени, а на фирмата предстои да бъдат връчени предписания и актове за констатираните нарушения.