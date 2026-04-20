34 обвиняеми след вота на 19 април, 127 искания за СРС по време на кампанията

Редактор: Frognews
Общо 3021 сигнала за нарушения на политическите права на гражданите са постъпили по време на предизборната кампания и в изборния ден за 52-рото Народно събрание. Данните обхващат периода до 09:00 часа на 20 април и са обобщени от прокуратурата на база справки от цялата страна. До момента като обвиняеми са привлечени 34 души. В рамките на кампанията прокуратурите са внесли в съда 127 искания за използване на специални разузнавателни средства по предложение на МВР.
 

По тях са образувани 599 досъдебни производства, като 252 от тях са бързи. Най-много разследвания са в апелативния район на София – 233, следван от Варна – 139 и Бургас – 86. В Пловдив са 76, а във Велико Търново – 65.

 

Бързите производства също са най-много в София – 134. Следват Бургас с 52, Варна с 25, Пловдив с 24 и Велико Търново със 17.

 

В същото време по 2283 от проверките е отказано образуване на досъдебни производства. Основните причини са липса на достатъчно данни за престъпление или сигнали без установим подател.

 

В Софийската градска прокуратура се работи по 166 преписки, свързани със сигнали срещу лица с имунитет. По тях са образувани 6 досъдебни производства.

 

Разследванията продължават, като по текущите дела се събират и анализират доказателства. Ако бъдат установени достатъчно данни за извършени престъпления, ще бъдат повдигнати обвинения.

