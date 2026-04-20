По тях са образувани 599 досъдебни производства, като 252 от тях са бързи. Най-много разследвания са в апелативния район на София – 233, следван от Варна – 139 и Бургас – 86. В Пловдив са 76, а във Велико Търново – 65.

Бързите производства също са най-много в София – 134. Следват Бургас с 52, Варна с 25, Пловдив с 24 и Велико Търново със 17.

В същото време по 2283 от проверките е отказано образуване на досъдебни производства. Основните причини са липса на достатъчно данни за престъпление или сигнали без установим подател.

В Софийската градска прокуратура се работи по 166 преписки, свързани със сигнали срещу лица с имунитет. По тях са образувани 6 досъдебни производства.

Разследванията продължават, като по текущите дела се събират и анализират доказателства. Ако бъдат установени достатъчно данни за извършени престъпления, ще бъдат повдигнати обвинения.